Московские школьники за год собрали 10 т батареек в рамках экологического проекта

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ученики общеобразовательных учреждений Москвы в 2019 году собрали 10 т батареек в рамках эколого-просветительского проекта "Разделяй и умножай". Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Тимур Усманов.

"10 т батареек, собранных детьми за 2019 год в Москве, помогут спасти 835 тыс. ежиков, 334 тыс. куб. м воды и 16,7 тыс. га земли, ведь выброшенные батарейки в процессе своего разложения отравляют все вокруг: и воду, и почву, и животных. Собранные батарейки будут отправлены на переработку в Национальную экологическую компанию города Ярославля", - сказал Усманов.

Он напомнил, что проект "Разделяй и умножай" реализуется в России с 2013 года. По его словам, научить взрослых обращению с отходами проще через детей, которые быстро впитывают информацию и потом трансформируют в привычки полученные знания. Усманов добавил, что именно поэтому и появился этот проект. Только за два года в нем приняли участие более 1 млн детей и их родителей.

Федеральный эколого-просветительский проект "Разделяй и умножай" организован Межрегиональной общественной экологической организацией "Тут грязи нет" при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Москвы. Это просветительский проект, целью которого является обучение детей бережному отношению к природе и закрепление полученных знаний на практике. Участникам проекта рассказывают, как правильно разделять мусор и отправлять его на переработку. В Москве проект в 2019 году охватил 145 школ и 201 дошкольное заведение, всего 83,7 тыс. детей.