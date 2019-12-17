{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские школьники за год собрали 10 т батареек в рамках экологического проекта

Батарейки отправят на переработку в Национальную экологическую компанию города Ярославля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ученики общеобразовательных учреждений Москвы в 2019 году собрали 10 т батареек в рамках эколого-просветительского проекта "Разделяй и умножай". Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Тимур Усманов.

"10 т батареек, собранных детьми за 2019 год в Москве, помогут спасти 835 тыс. ежиков, 334 тыс. куб. м воды и 16,7 тыс. га земли, ведь выброшенные батарейки в процессе своего разложения отравляют все вокруг: и воду, и почву, и животных. Собранные батарейки будут отправлены на переработку в Национальную экологическую компанию города Ярославля", - сказал Усманов.

Он напомнил, что проект "Разделяй и умножай" реализуется в России с 2013 года. По его словам, научить взрослых обращению с отходами проще через детей, которые быстро впитывают информацию и потом трансформируют в привычки полученные знания. Усманов добавил, что именно поэтому и появился этот проект. Только за два года в нем приняли участие более 1 млн детей и их родителей.

Федеральный эколого-просветительский проект "Разделяй и умножай" организован Межрегиональной общественной экологической организацией "Тут грязи нет" при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Москвы. Это просветительский проект, целью которого является обучение детей бережному отношению к природе и закрепление полученных знаний на практике. Участникам проекта рассказывают, как правильно разделять мусор и отправлять его на переработку. В Москве проект в 2019 году охватил 145 школ и 201 дошкольное заведение, всего 83,7 тыс. детей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Корпорации МСП поддержит четыре инвестпроекта в Москве с объемом вложений 1,45 млрд рублей
Проекты в совокупности позволят создать около 200 рабочих мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС