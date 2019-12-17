Драматурги из Новосибирска и Волгограда стали лауреатами конкурса "Автора - на сцену!"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пьесы десяти драматургов из городов России и Белоруссии стали победителями Международного конкурса современной русской драматургии "Автора на сцену!". Церемония награждения состоялась во вторник на Малой сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

"Среди пьес-победителей - исторические, бытовые пьесы, мелодрамы, комедии. В плане тематики и жанра они все очень разные. Отличает их то, что авторы понимают, что эту пьесу должен посмотреть зритель и желательно не уйти в перерыве, - сказал журналистам председатель жюри, писатель Юрий Поляков. - Наша сверхзадача - вернуть качественную, интересную зрителю, современную российскую драматургию в афиши, в репертуар".

Победителями были названы пьесы "Восьмидесятник" Александра Домовца из Волгограда и "Артистка из Кукушкино" новосибирского драматурга Ольги Степновой. Жюри выбрали также произведения "Шахтер" Дмитрия Артиса из города Домодедово Московской области и "6 утра, американо" Влады Ольховской из Минска.

Преобладающая часть пьес-победителей написаны авторами из Москвы. Среди них "Лунный блюз для Греты" Екатерины Барсовой-Гриневой, "Американец" Дмитрия Бочарова, "Таська" Малики Дубиной, "Русский Хэллоуин" Глеба Нагорного, "Лягушки в шампанском" Михаила Мишина и Александра Червинского и "Последний волшебник" Татьяны Осиной и Марины Ошариной.

На конкурсе было рассмотрено 306 пьес от драматургов из 17 стран. По словам Полякова, число подавших заявки на участие увеличилось на треть. Все десять отобранных произведений получат финансовую поддержку в размере 500 тыс. рублей для постановки в театрах страны. Также еще три московских автора были удостоены почетных дипломов.

Специальная номинация

Помимо этого, при поддержке Министерства культуры РФ была создана номинация "Российская историческая пьеса" и предложена тема "Жизнь и деяния Петра Великого". Лучшей в ней была признана пьеса "Петр Великий из плоти и крови" Игоря Афанасьева, она получит 1 млн рублей для реализации будущего спектакля.

Как считает член жюри конкурса, драматург Владимир Малягин, "Петр Великий из плоти и крови" - одна из самых сильных пьес. "Она произвела на меня очень большое впечатление. Очень пронзительная. Это пьеса об одиночестве любого человека, но особенно - об одиночестве человека, находящегося на вершине власти. Тут выражено чувство, когда тебя никто не поддерживает", - поделился он.

Организаторами конкурса выступают Национальная ассоциация драматургов (НАД) и компания "Театральный агент". Его цель - поиск новых пьес, которые отражают современную действительность, поднимают злободневные темы, ищут героя нашего времени. Также конкурс призван поощрять пьесы об истории России.

"Мы хотели сделать этот конкурс таким образом, чтобы была возможность у автора не положить свою пьесу в стол, чтобы пьеса была поставлена. Мы выдаем сертификат в театр, по сертификату оплачивается постановка в региональном театре", - отметила член жюри, генеральный директор компании "Театральный агент" Виктория Сладковская.

В состав судейской коллегии вошли также заслуженный артист России, режиссер театра МХАТ им. Горького Александр Дмитриев, главный режиссер Театра на Покровке, главный режиссер Ростовского академического театра драмы им. М. Горького Геннадий Шапошников, писатель, драматург, главный редактор журнала "Время культуры. Петербург" Татьяна Москвина и другие.