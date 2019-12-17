Собянин представит ежегодный отчет о работе правительства Москвы в городской думе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин представит ежегодный отчет о результатах деятельности столичного правительства в рамках пленарного заседания Московской городской думы в среду. Об этом сообщается на официальном сайте столичного парламента.

Ранее глава Мосгордумы сообщил ТАСС, по регламенту отчет будет озвучен мэром в течение часа, а затем парламентарии смогут задать градоначальнику 15 вопросов о деятельности столичного правительства от имени законодательного органа, то есть от Московской городской думы. Эти вопросы заранее были составлены пятью депутатскими объединениями, утверждены комиссией по организации работы думы и переданы в столичную мэрию. Комиссия проголосовала против одного вопроса от фракции "Яблоко" из-за его несоответствия тематике ежегодного отчета мэра и правительства города.

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. После принятия присяги депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали четыре фракции и одно депутатское объединение. Фракция "Справедливая Россия" в седьмом созыве Мосгордумы насчитывает троих депутатов; во фракцию "Единая Россия" вошли 19 депутатов; в постоянном депутатском объединении "Моя Москва" - пять членов; фракция КПРФ в новом созыве Мосгордумы насчитывает 13 членов. Также в столичном парламенте вновь создана фракция партии "Яблоко", в ее состав вошли четыре депутата.

Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1" отметил, что считает депутатов Московской городской думы седьмого созыва, избранных в 2019 году, активными и боевыми. Он добавил, что наличие различных политических сил в Мосгордуме обязывает столичные власти больше разъяснять и коммуницировать с депутатами. По его словам, это неплохо.