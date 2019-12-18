Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро "Коломенская"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Полицейские начали проверку после падения мужчины под поезд на станции метро "Коломенская" на зеленой ветке столичного метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 07:40 мск на станции метро "Коломенская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир. Приняты меры по его извлечению. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сейчас движение введено в график, сообщается в аккаунте столичной подземки Twitter.