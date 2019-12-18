Музеи, галереи и усадьбы можно будет бесплатно посетить в Москве в новогодние праздники

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Музеи, выставочные залы, галереи и усадьбы Москвы сделают бесплатным вход для гостей в новогодние праздники со 2 по 5 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Со 2 по 5 января, а также 8 января городские музеи, выставочные залы, галереи и усадьбы москвичи и гости столицы смогут посетить бесплатно. Предварительная регистрация не потребуется, а входной билет можно будет получить в кассе", - говорится в сообщении.

Бесплатно будут работать 84 музея, подведомственных департаменту культуры Москвы. Среди них Московский музей современного искусства, музей-панорама "Бородинская битва", Музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-заповедник "Коломенское" и многие другие. Специально к январским праздникам городские музеи подготовили разнообразные тематические выставки, посвященные Новому году и Рождеству

При этом со 2 по 5 января, а также 8 января все городские музеи будут работать по своему обычному графику, но перед посещением рекомендуется уточнить информацию на сайте конкретного учреждения. 30 и 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января 2020 года большинство из них будут закрыты.

Посещать выставки чаще можно и благодаря программе "Московская музейная неделя", напоминает интернет-портал. С апреля 2019 года более 40 музеев и выставочных залов, подведомственных столичному департаменту культуры, работают бесплатно каждую третью неделю месяца. У каждого учреждения свой день.

Новый год

На новогодние праздники в Москве запланировано проведение более 270 крупных мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях.

Встретить Новый год москвичи смогут на 81 площадке фестиваля "Путешествие в Рождество", которые расположены во всех округах Москвы. Для москвичей выступят более 200 популярных артистов, в том числе Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов, Александр Буйнов, группа "Дискотека Авария", а также свыше тысячи творческих коллективов и анимационных групп. Состоится 56 театральных выступлений. Общая продолжительность праздничной концертной программы составит порядка 400 часов. Для проведения праздничного новогоднего салюта подготовлены 30 точек запуска - 11 высотных и 19 парковых.

С 1 по 8 января в 13 городских кинотеатрах сети "Москино" состоятся бесплатные кинопоказы для детей школьного и дошкольного возраста. В дни зимних школьных каникул в Москве пройдут свыше 250 больших новогодних елок, которые, как ожидается, посетят порядка 1 млн детей.