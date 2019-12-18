Собянин: зарплаты московских учителей выросли в три раза за девять лет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Средняя зарплата учителей столичных школ превысила 115 тыс. рублей, что в три раза больше по сравнению с 2010 годом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы.

"Вы знаете, какой у нас был разброс в качестве и финансировании образования в Москве. За эти годы мы прошли сложнейшую структурную реорганизацию наших школ, которая вызывала огромные дискуссии. Но что мы получили в итоге? Сегодня средняя заработная плата московских учителей свыше 115 тыс. рублей, это в три раза больше, чем в 2010 году", - сказал мэр.

Он добавил, что в этом году более 40% столичных выпускников сдали ЕГЭ на 220 баллов и выше, при том, что в 2010 году таких было лишь 15%. "Это с учетом того, что задания стали сложнее", - сказал Собянин. По его словам, юные москвичи каждый год устанавливают новые рекорды на различных олимпиадах, а также чемпионате профессионального мастерства Worldskills.