Улицы около Красной площади перекроют 25 декабря в связи с проведением новогодней елки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта по улицам в районе Красной площади в Москве ограничат 25 декабря в связи с проведением общероссийской новогодней елки. Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В этот день с 08:30 до 15:00 мск будут полностью перекрыты проезд по Большому Москворецкому мосту, Васильевскому спуску, улицам Ильинке и Варварке, а также по Москворецкой улице от въезда в подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста.

Общероссийская елка в этом году пройдет 25 декабря. На нее традиционно съезжаются несколько тысяч школьников со всей России.