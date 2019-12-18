Мэр Москвы поддержал предложение увеличить размер компенсаций за снос гаражей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду в Мосгордуме, что поддерживает идею повышения компенсаций за сносимые гаражи.

Ежегодный отчет мэра проходит в Мосгордуме в среду. Зампред столичного парламента Степан Орлов обратился к мэру с предложением об увеличении размера компенсаций за сносимые гаражные объекты до 200 тыс. рублей со 150 тыс. рублей ныне.

"Честно говоря, я не знаю про (увеличениеи компенсаций за сносимые гаражи до 200 тыс. рублей - прим. ТАСС) Я с вами согласен, что надо проиндексировать. Давайте посчитаем и определимся с ценами. Я поддерживаю предложение", - сказал Собянин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщал, что столичные власти будут компенсировать демонтаж гаражей их владельцам, если их снесут под строительство новых домов в рамках реновации.