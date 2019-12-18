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Мэр Москвы и его заместители проведут встречи с депутатами Мосгордумы

Встречи запланированы на начало 2020 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду, что он и его заместители проведут ряд личных встреч с руководителями фракций и профильных комиссий Мосгордумы в начале следующего года.

По словам главы фракции КПРФ в столичном парламенте Николая Зубрилина, во время отчета в Мосгордуме в 2016 году Собянин согласился определить спецрегламент встреч депутатов с мэром и заместителями. По его словам, эти встречи нужны, так как "безответственность чиновников приводит к принятию ошибочных решений, а далее возникают очаги социального напряжения, люди вынуждены отстаивать свои интересы на улицах города".

"Я действительно давал поручение такой регламент составить, начали изучать вопрос и поняли, что у депутатов достаточно прав в соответствии с законом города Москвы, и для встреч не требуются никакие регламенты. Чтобы как-то сдвинуть проблему с мертвой точки, давайте мы после Нового года, я сам лично повстречаюсь со всеми руководителями фракций и руководителями комиссий, дам поручение своим заместителям, чтобы они активнее встречались с депутатами", - сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы.

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. После принятия присяги депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали четыре фракции и одно депутатское объединение. Фракция "Справедливая Россия" в седьмом созыве Мосгордумы насчитывает троих депутатов; во фракцию "Единая Россия" вошли 19 депутатов; в постоянном депутатском объединении "Моя Москва" пять членов; фракция КПРФ в новом созыве Мосгордумы насчитывает 13 членов. Также в столичном парламенте вновь создана фракция партии "Яблоко", в ее состав вошли четыре депутата.

Собянин ранее в интервью на канале "Россия-1" отметил, что наличие различных политических сил в Мосгордуме обязывает столичные власти больше разъяснять свою позицию и общаться с депутатами.

Теги
Собянин, Сергей Семенович
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