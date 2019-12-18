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Собянин возьмет на контроль ситуацию с благоустройством прудов в Москве

Всего в столице насчитывается более 3 тыс. водоемов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дать поручение, касающееся благоустройства водоемов в городе, всего их более 3 тыс. Об этом он сообщил, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы.

"За последние годы мы реабилитировали огромное количество водных объектов. Полностью реконструировали большое количество прудов, озер, которые находятся в черте города. Но, чтобы понять масштаб, - их вообще больше 3 тыс. Это огромное количество. Формально, они все закреплены. Я дам еще раз поручение, поработаем над проблемой неухоженных прудов в городе", - сказал Собянин.

Он напомнил, что в Москве действует программа "Мой район", одно из направлений которых является приведение в порядок всех водоемов, которые находятся в черте благоустраиваемого района. Их делают максимально комфортными и удобными для местных жителей, чтобы им хотелось проводить там время.

Порядка 2,5 тыс. дворов, 200 скверов и парков, а также другие общественные территории благоустроили в столице по программе "Мой район" в 2019 году. Больше всего благоустроенных территорий находится на юге столицы - в 2019 году здесь привели в порядок 20 парков и четыре водных объекта. На втором месте - Западный округ, где благоустроены 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа, где сдано по 14 объектов.

Программа "Мой район" была запущена в середине 2018 года. Она предполагает комплексное развитие территорий, чтобы обеспечить жителям Москвы равные условия проживания по всем параметрам.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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