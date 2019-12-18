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В Москве планируют сделать детсады с питанием для аллергиков

Мэр Москвы Сергей Собянин, пояснил, что в рамках одного пищеблока в детсаду разделять меню практически невозможно

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют провести эксперимент по выделению отдельных зданий детсадов для детей, страдающих от аллергии на молочные продукты. В них для воспитанников будет разработано безопасное меню, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы.

"Давайте попробуем для эксперимента взять несколько детских садов и выделим их специально для детей, которые страдают аллергией от молочных продуктов. У нас много зданий детсадов в каждом районе их десятки, давайте выделим специально для таких детей, будем специально для них готовить", - сказал мэр.

Он пояснил, что в рамках одного пищеблока в детсаду разделять меню практически невозможно.

Собянин добавил, что в этом вопросе не удалось почерпнуть удачные варианты решений из международного опыта.

"Мы пытались изучать международный опыт, этого нигде нет. А в странах, где проблема решена, она решена кардинально - просто из молока ничего не готовят, каши на воде", - сказал мэр, отметив, что такое решение со стороны столичных властей вряд ли было бы популярно у жителей Москвы.

В новость были внесены изменения (14:57 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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