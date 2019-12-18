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Собянин: за пострадавших летом на незаконных акциях в Москве ответственны провокаторы

Также мэр Москвы отметил, что в мире нет страны, где разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать здания органов государственной власти
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ответственность за людей, пострадавших на несогласованных акциях в Москве летом 2019 года, лежит на провокаторах, призывающих людей участвовать в массовых беспорядках. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы.

"Безобразная история, согласен. В Москве проходят даже не десятки, а сотни согласованных митингов, на которые приходят миллионы людей, где никого не арестовывают, не задерживают <...> Ответственность за то, что [во время несогласованных акций в Москве летом 2019 года] пострадали люди, что люди отбывают сроки, на тех провокаторах, которые их погнали туда", - сказал он.

По его мнению, нет такой страны в мире, где разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать здания органов государственной власти. "Если такая страна есть, я гарантирую вам, что она развалится. Кроме анархии и беспорядков в ней ничего не будет", - считает Собянин.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 и 27 июля, 3 и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела, ряд участников незаконных акций уже осуждены и отбывают наказание.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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