Власти Москвы допускают проведение электронных слушаний по крупным городским проектам

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы готовы внедрить систему электронных общественных слушаний по крупным городским проектам, подобным реконструкции Бадаевского завода. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы во вторник.

"Полностью согласен, что есть слушания [традиционные, в помещениях], которые не вмещают желающих, происходят конфликты вплоть до физических. Чего ж хорошего, если люди не могут высказать свое мнение. Поэтому мы будем экспериментировать. Федеральный закон нам позволяет проводить электронные слушания. Попробуем. Будет много конфликтов, проблем, критики. Но мы попытаемся это сделать", - сказал он.

Как пример Собянин привел обсуждение проекта реконструкции Бадаевского завода. Как ранее сообщал ТАСС, редевелопмент территории бывшего пивзавода, расположенного за гостиницей "Украина" между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко, предполагает создание жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода. Контракты с арендаторами прежних территорий предполагается прервать.

"В сегодняшнее время я бы, наверное, никогда не поддержал такого решения [о редевелопменте Бадаевского завода с указанной концепцией] и не принял. Но это те решения, которые уходят еще в эпоху начала 2000-х годов, когда это было полностью обеспечено градостроительной документацией, обещаниями городских властей по развитию этой территории. Был совершен целый ряд сделок, и затраты составляют более $0,5 млн. Сложный, тяжелый проект, надо контролировать, чтобы было сделано благоустройство [вокруг зданий]", - пояснил свою позицию мэр.

Первое онлайн-голосование

Собянин напомнил, что первое народное онлайн-голосование в Москве прошло в декабре этого года по вопросу размещения метро в Троицке - центре Троицкого административного округа столицы. Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК).

Как ранее сообщал ТАСС, свыше 57% жителей Троицка, которые приняли участие в онлайн-голосовании, поддержали размещение станции на Октябрьском проспекте в центре города. "Первые такие слушания провели по Троицку, 43% проголосовали против. Вот что делать?", - сказал Собянин, отметив, что строительство всегда вызывает временные неудобства.

Конфликт вокруг Бадаевского завода

В 2018 году девелоперская компания Capital Group разработала масштабный проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода в Москве. Проект реставрации обойдется девелоперской компании в 4,7 млрд рублей и коснется трех корпусов завода. Первый и третий корпуса, которые имеют статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы. Частично утраченный второй корпус, не имеющий статуса памятника, будет восстановлен по историческим чертежам. Территория вокруг будет обновлена и модернизирована.

Позже "Архнадзор" выразил опасения, что Бадаевский пивоваренный завод, который является памятником промышленной архитектуры, полностью потеряет свою идентичность из-за планируемого строительства на его территории крупного жилого квартала. На сайте движения сообщалось, что от всего исторического ансамбля завода остается всего три постройки, которые будут загорожены сваями, на которых и разместится жилой квартал. Вокруг завода также будет жилая застройка. Проект вызвал споры и требования со стороны жителей Москвы и оппозиции пересмотреть проект или отказаться от него вовсе. На этом фоне прошло несколько обсуждений - общественных и профессионального сообщества, в том числе в Мосгордуме и Москомархитектуре. Потребовалось проведение публичных слушаний - они состоялись в ноябре.