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Москва вкладывает в реставрацию объектов культурного наследия по 15 млрд рублей в год

С 2011 года в столице отреставрировали почти 1,4 тыс. таких объектов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы каждый год выделяют на реставрацию объектов культурного наследия Москвы по 15 млрд рублей. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в Мосгордуме.

"У нас немногим больше 3 тыс. памятников культурного наследия <…> У нас вообще 40% зданий и культурных объектов, которые мы приняли и установили на охрану были почти в аварийном состоянии. Что мы с вами сделали за последние годы - вкладывали по 15 млрд рублей ежегодно в реставрацию памятников культуры", - сказал Собянин.

Он уточнил, что всего в Москве в год восстанавливается примерно по 500 объектов. Мэр напомнил, что в городе очень жесткое законодательство, и за снос включенных в перечень культурных памятников объектов предусмотрено уголовное наказание.

"Мы каждый год больше 100 объектов реставрируем. И будем реставрировать! Я вам обещаю, что все здания в конечном итоге будут приведены в порядок", - добавил Собянин.

Всего с 2011 года в Москве отреставрировали почти 1,4 тыс. объектов культурного наследия. Таким образом, число московских памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%. В этом году планируется закончить работы на 200 памятниках архитектуры, из них 159 объектов уже отреставрировали.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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