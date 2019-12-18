Власти Москвы определили застройщика канатной дороги над Химкинским водохранилищем

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" по итогам конкурса построит консорциум "Московские канатные дороги", строивший кантатную дорогу на Воробьевых горах, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Правительство Москвы подвело итоги конкурса по строительству и последующей эксплуатации канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Победителем признан консорциум, который уже зарекомендовал себя при реализации проекта по строительству канатной дороги на Воробьевых горах ("Московские канатные дороги" - прим. ТАСС). Объем инвестиций в создание канатной дороги составит более 3 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что при этом проект концессионного соглашения не предполагает затрат бюджета города на создание транспортного объекта. "С момента ввода в эксплуатацию канатка будет принадлежать Москве на праве собственности. Срок концессии составит 25 лет", - добавил Ефимов.

Пресс-служба отмечает, что победитель конкурса был определен на основании ряда критериев, в числе которых наличие кондиционеров в кабинах, частота движения, количество бесплатных дней работы в год и прочее. В конкурсе на право концессии, помимо победителя, принимал также участие консорциум, объединяющий французского производителя POMA SAS, ООО "Национальные канатные дороги" - дочернюю компанию POMA, ИК "Регион" - одну из крупнейших в России частных инвестиционных групп.

"Канатная дорога над Химкинским водохранилищем может быть запущена к 2023 году. Ее протяженность составит 2,3 км. Канатка соединит районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино и разгрузит общественный транспорт и улично-дорожную сеть. Уже начата предварительная проработка градостроительной документации для будущей канатной дороги. Реализация проекта сократит время в пути между районами Москвы с 45 минут до семи", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Он добавил, что канатка будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплачивать проезд можно будет картой "Тройка", по прогнозу, пассажиропоток составит до 19 тыс. человек в сутки.

Другие канатные дороги в Москве

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Ее маршрут проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". На данный момент правительство Москвы прорабатывает возможность создания еще нескольких канатных дорог. Новые объекты помогут улучшить транспортное обслуживание районов Москвы общей численностью более 1,6 млн жителей.