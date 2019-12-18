Мосгордума поддержала ежегодный отчет мэра о деятельности правительства Москвы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Большинство депутатов Мосгордумы поддержало ежегодный отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства столицы, сообщил в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Предлагается принять решение: принять к сведению отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства. Продолжить координацию действий Мосгордумы и правительства Москвы по решению вопросов, отмеченных в ежегодном отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы <...> Решение "за" - 27, "против" - девять, воздержавшихся нет. Решение оформляется постановлением Мосгордумы, которое вступает в силу со дня его принятия", - сказал Шапошников.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил в среду ежегодный отчет о результатах деятельности столичного правительства. Выступление мэра и ответы на вопросы депутатов продлились более двух часов. Это первый отчет о деятельности правительства Москвы, который представлен в Мосгордуме седьмого созыва.

Парламентарии задали градоначальнику 15 вопросов о деятельности столичного правительства. Эти вопросы заранее были составлены пятью депутатскими объединениями, утверждены комиссией по организации работы думы и переданы в столичную мэрию.

Ранее Собянин в интервью на канале "Россия-1" отметил, что наличие различных политических сил в Мосгордуме обязывает столичные власти больше разъяснять свою позицию депутатам.