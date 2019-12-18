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В Москве зафиксировали рекордные значения температуры

Температура в столице достигла 2,9 градуса тепла
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Значение температуры в Москве в среду побили рекорд по теплу 1956 года, когда воздух прогрелся на 2,8 градуса тепла. По данным метеостанции ВДНХ, температура в столице достигла 2,9 градуса тепла, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В принципе, можно назвать рекордом, но это рекорд метеостанции ВДНХ, которая существует с 1948 года. Сегодня у нас 18 декабря, прежде максимальная температура на станции ВДНХ больше отмечалась в 1956 году, она составляла 2,8 градуса. На 12:00 было 2,9 градуса", - сказала она.

Макарова отметила, что абсолютный рекорд тепла 18 декабря был зафиксирован в 1886 году. "Метеорологи соединили данные по нескольким станциям, то есть не только ВДНХ, а взяли более ранние наблюдения [других метеостанций в районе Тушино] <...> и Московского госуниверситета. Получился более длинный ряд наблюдений, и рекордом Москвы считается 5,3 [градуса] и 1886 год", - пояснила она.

Однако максимальные значения температуры в среду прогнозируются поздно вечером, сообщила метеоролог.

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