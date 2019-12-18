{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробки на дорогах Москвы к середине дня достигли восьми баллов

ЦОДД сообщил, что осложнения на дорогах в дневное время связаны с приближением Нового года и с непогодой

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в среду к 15:00 достигли восьми баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 15:02 мск.

В частности, движение затруднено по Бульварному, Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Болотной, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережным. Пробки фиксируются на Тверской улице, Большой Лубянке, Неглинной, Знаменке, Красной Пресне и Новом Арбате.

На МКАД скопления машин регистрируются на северо-западе, юго-востоке и востоке. На вылетных магистралях ситуация пока нормальная, небольшие заторы на шоссе Энтузиастов в сторону Москвы, на Кутузовском проспекте в городе и на Ленинградском проспекте в обе стороны. Согласно прогнозу сервиса, к 18:00 пробки могут достичь девяти баллов.

Как сообщили в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), осложнения на дорогах в дневное время связаны с приближением Нового года и с непогодой. Там посоветовали автомобилистам до 29 декабря планировать поездки на внепиковые часы, по возможности пользоваться метро.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Столичным водителям рекомендовали не парковаться под деревьями из-за ветра
Порывы ветра в Москве могут достигать 22 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС