Пробки на дорогах Москвы к середине дня достигли восьми баллов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в среду к 15:00 достигли восьми баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 15:02 мск.

В частности, движение затруднено по Бульварному, Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Болотной, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережным. Пробки фиксируются на Тверской улице, Большой Лубянке, Неглинной, Знаменке, Красной Пресне и Новом Арбате.

На МКАД скопления машин регистрируются на северо-западе, юго-востоке и востоке. На вылетных магистралях ситуация пока нормальная, небольшие заторы на шоссе Энтузиастов в сторону Москвы, на Кутузовском проспекте в городе и на Ленинградском проспекте в обе стороны. Согласно прогнозу сервиса, к 18:00 пробки могут достичь девяти баллов.

Как сообщили в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), осложнения на дорогах в дневное время связаны с приближением Нового года и с непогодой. Там посоветовали автомобилистам до 29 декабря планировать поездки на внепиковые часы, по возможности пользоваться метро.