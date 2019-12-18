Собянин подтвердил информацию об опасности залов киноцентра "Соловей" для зрителей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил кинотеатр "Соловей" с торговым центром "Зимняя вишня" в Кемерове, назвав его небезопасным для посетителей. Об этом он сообщил в среду в Мосгордуме.

Владелец киноцентра "Соловей на Красной Пресне" Вадим Меркин ранее публично заявил, что приобрел здание для его последующего сноса, так как оно не соответствует требованиям пожарной безопасности и провоцирует риски повторения трагедии в "Зимней вишне". При этом он планирует возвести на его месте новое здание.

"Что я хотел сказать по "Соловью". Все помнят историю с "Зимней вишней"? Это была трагедия для всей страны. Сгорели люди. И сгорели они в кинозалах. Вы видели, что творилось в "Соловье". Я уже не говорю про грязь, антисанитарию и просиженные кресла. Там из больших залов и клетушек выбежать невозможно. Там плакать не над чем", - сказал Собянин.

Он пообещал, что инвесторы, которые займутся строительством на его месте торгово-развлекательного центра, обязательно предусмотрят наличие кинотеатра. По словам мэра, в ближайшие годы в Москве планируется открыть более 100 новых кинозалов.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагаются 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице, владение 15. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря 2018 года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра. 4 декабря начался снос здания.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.