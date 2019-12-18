Более 40 тыс. человек обеспечат правопорядок в новогодние праздники в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 40 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе полицейские, сотрудники Росгвардии, а также работники частных охранных организаций обеспечат правопорядок в новогодние праздники в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

"В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года планируется задействовать свыше 40 тыс. человек. В новогоднюю ночь в центральной части города охранять правопорядок и безопасность граждан будут более 11 тыс. человек, в том числе 3,3 тыс. сотрудников полиции и 3,4 тыс. сотрудников Росгвардии, а также 2,5 тыс. народных дружинников и 2 тыс. работников частных охранных организаций", - отмечается в сообщении.

Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев будут задействованы в столичном метрополитене, на станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. "Даже на главных катках города в новогоднюю ночь будут дежурить спасатели на коньках. Перед проведением праздничных мероприятий все площадки ежедневно будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками. Так, только 31 декабря для обследования центральной части города будет привлечено 75 кинологов со служебными собаками. На контрольно-пропускных пунктах будут работать сотрудники полиции и Росгвардии, представители частных охранных организаций. Будет использовано около 200 арочных и 500 ручных металлодетекторов, порядка 10 тыс. металлических барьеров для зонирования территории", - отмечается в сообщении департамента.