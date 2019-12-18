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Столичным водителям рекомендовали не парковаться под деревьями из-за ветра

Порывы ветра в Москве могут достигать 22 м/с

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям в связи с прогнозируемым 19 декабря сильным ветром не парковаться под рекламными щитами и деревьями. Об этом в четверг сообщается в Twitter ведомства.

"Будьте осторожны на улице. Выбирайте парковку подальше от рекламных щитов и деревьев. Увидите, что ветер сбил знаки или развернул светофоры, побудьте немного городским героем - позвоните по номеру 3210", - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях в четверг в связи с сильным ветром. Сообщалось, что в Москве ветер усилится до 17-22 м/с, такая обстановка сохранится до позднего вечера 19 декабря.

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