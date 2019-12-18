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Московским школьникам на новогодние каникулы не дадут домашних заданий

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать домашние задания на каникулы, чтобы дать возможность отдохнуть детям в праздники

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Руководители московских школ поддержали инициативу министра просвещения России Ольги Васильевой, которая предложила отказаться от домашних заданий на зимние каникулы, чтобы дать возможность отдохнуть детям в праздники. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования.

"Председатели межрайонных советов директоров образовательных организаций столицы <...> приняли решение рекомендовать директорам московских школ не задавать домашние задания ученикам на новогодние каникулы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что школьники, которые захотят во время праздников повторить пройденный материал, смогут воспользоваться библиотекой "Московской электронной школы" (МЭШ). Также с помощью МЭШ школьники могут выполнить проверочные работы по различным предметам и подготовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам. Палата межрайонных советов директоров образовательных организаций Москвы является общественно-профессиональным объединением, в состав которого входят председатели районных советов - руководители образовательных организаций.

Васильева ранее призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы. Она также рассказала, что родители часто жалуются на то, что ребенок не всегда понимает указанные в учебниках задания, а домашнюю работу порой приходится делать всей семьей и до поздней ночи.

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Россия
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