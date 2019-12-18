Собянин ответил на вопросы депутатов Мосгордумы о зарплатах учителей и судьбе "Соловья"

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы в Мосгордуме ответил на актуальные и спорные вопросы, затронул темы реновации, зарплат учителей, судьбы кинотеатра "Соловей".

"Сегодняшний отчет проходит спустя три месяца после выборов Мосгордумы нового созыва. Московский парламент стал более разнообразным, и отражает широкий спектр взглядов и предпочтений москвичей. Это мое первое выступление перед думой нового созыва, поэтому постараюсь не только говорить о цифрах, но о той стратегии, видении развития города, которое у нас есть, объяснить, чем мы руководствуемся в реализации наших программ", - сказал Собянин.

В свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что в ежегодном отчете были подробно рассмотрены итоги реализации государственных программ развития мегаполиса и выделены приоритетные направления работы на ближайшую перспективу. За почти 2,5 часа Собянин ответил на 15 вопросов депутатов: по три вопроса от каждой фракции - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко" - и три от одного партийного объединения "Моя Москва".

Учитывая, что бюджет Москвы не первый год называется социально ориентированным, мэр уделил особое внимание таким темам как, например, зарплаты учителей и питание в детсадах. Например, так зарплата учителей превысила 115 тыс. рублей, что в три раза больше, чем в 2010 году. В этом году более 40% столичных выпускников сдали ЕГЭ на 220 баллов и выше, при том что в 2010 году таких было лишь 15%.

Он также посетовал на невкусное питание в школах столицы и анонсировал эксперимент по созданию детсадов для детей, страдающих от аллергии на молочные продукты - в рамках одного пищеблока в детсаду разделять меню практически невозможно.

Диалоги с общественностью

Также в ходе встречи глава фракции КПРФ в московском парламенте Николай Зубрилин напомнил Собянину об обещании, которое тот дал в 2016 году, выступая в Мосгордуме. Тогда столичный градоначальник согласился определить спецрегламент встреч депутатов с мэром и заместителями. По его словам, эти встречи нужны, так как "безответственность чиновников приводит к принятию ошибочных решений, а далее возникают очаги социального напряжения, люди вынуждены отстаивать свои интересы на улицах города".

"Я действительно давал поручение такой регламент составить, начали изучать вопрос и поняли, что у депутатов достаточно прав в соответствии с законом города Москвы, и для встреч не требуются никакие регламенты. Чтобы как-то сдвинуть проблему с мертвой точки, давайте мы после Нового года, я сам лично повстречаюсь со всеми руководителями фракций и руководителями комиссий, дам поручение своим заместителям, чтобы они активнее встречались с депутатами", - сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы.

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. После принятия присяги депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали четыре фракции и одно депутатское объединение.

Больше возможностей высказаться мэр пообещал и москвичам, рассказав о возможном внедрении системы электронных общественных слушаний по крупным городским проектам, которые вызывают жаркие споры. Один из примеров таких непростых объектов - реконструкция Бадаевского завода в центре города. Градоначальник напомнил, что совсем недавно жители Троицка в ТиНАО уже попробовали определиться с вариантами размещения метро с помощью онлайн-голосования.

Несогласованные акции

Затронули и тему несогласованных акций, хотя ранее комиссия Мосгордумы проголосовала против соответствующего вопроса от фракции "Яблоко". Несмотря на это Собянин решил выразить свою позицию по таким мероприятиям и сказал, что ответственность за людей, пострадавших на несогласованных акциях в Москве летом 2019 года, лежит на провокаторах, призывающих людей участвовать в массовых беспорядках.

"В Москве проходят даже не десятки, а сотни согласованных митингов, на которые приходят миллионы людей, где никого не арестовывают, не задерживают. Ответственность за то, что [во время несогласованных акций в Москве летом 2019 года] пострадали люди, что люди отбывают сроки, на тех провокаторах, которые их погнали туда", - сказал он.

По его мнению, нет такой страны в мире, где разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать здания органов государственной власти.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 и 27 июля, 3 и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела, ряд участников незаконных акций уже осуждены и отбывают наказание.

О реновации

Дошли и до темы об этажности домов в рамках программы реновации, которой было уделено особое внимание. В частности, депутат Елена Янчук спросила мэра о причинах строительства домов по этой программе выше ранее анонсированной "средней высотности в 14 этажей". Градоначальник сообщил, что это обеспечивает скорость переселения москвичей в новые дома, добавив при этом, что высотность 2/3 домов по реновации составит 14 жилых этажей и ниже. Снижение же этажности, по его словам, приведет к значительному замедлению скорости переселения.

Мэр добавил, что "большие здания в рамках программы реновации" выше 25 этажей составляют от общего числа около 2%. По его словам, данные доминанты необходимы, чтобы сбалансировать ситуацию в кварталах реновации. "Сегодня подобраны стартовые площадки почти на 6 млн. кв. м, подобрали столько площадок для конкретного проектирования и строительства, которые позволяют реализовать полноценную первую волну. Это означает, что программа градостроительная уже обеспечена", - добавил мэр.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Благоустройство и реставрация

Кроме темы реновации, Собянин также ответил и на вопросы, касающиеся реализации программы "Мой район", а в частности - благоустройство водоемов на территории Москвы. По словам мэра, количество прудов и озер превышает 3 тысячи. Он пообещал дать поручение разобраться с проблемой неухоженных водоемов в столице.

Всего в 2019 году по программе "Мой район" привели в порядок почти 2,5 тыс. дворов, 200 скверов и парков, а также другие общественные территории. Больше всего таких мест находится на юге столицы - в 2019 году здесь привели в порядок 20 парков и четыре водных объекта. На втором месте - Западный округ, где благоустроены 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа, где сдано по 14 объектов.

Собянин отчитался и о том, сколько всего тратят власти Москвы на реставрацию объектов культурного наследия, и напомнил, что таких объектов в городе насчитывается более 3 тысяч, и каждый год восстанавливается более сотни. На проведение таких работ ежегодно выделяется по 15 миллиардов рублей.

Всего с 2011 года в Москве отреставрировали почти 1,4 тыс. объектов культурного наследия. Таким образом, число московских памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза.

О "Соловье"

Депутаты Мосгордумы не смогли обойти стороной и нашумевшую историю со сносом кинотеатра "Соловей" недалеко от станции метро "Краснопресненская".

Собянин напомнил присутствующим, что здание "Соловья" не соответствовало требованиям пожарной безопасности и рисковало в скором времени повторить судьбу сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где основная часть людей погибла именно в залах кинотеатра.

"Вы видели, что творилось в "Соловье". Я уже не говорю про грязь, антисанитарию и просиженные кресла. Там из больших залов и клетушек выбежать невозможно. Там плакать не над чем", - подчеркнул градоначальник.