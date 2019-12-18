Первую елку от департамента транспорта установили возле театра Олега Табакова в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пять новогодних елок от департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры Москвы установят в этом году на территории столицы. Первую елку поставили возле театра Олега Табакова, сообщил в среду журналистам руководитель департамента Максим Ликсутов.

"Всего мы планируем установить пять елок. Для нас символично, что первая "транспортная" елка установлена на Сухаревской площади у театра Олега Табакова, так как это не первый наш совместный проект вместе с данным театром. Не так давно мы запустили поезд в метро, который посвящен Олегу Табакову", - рассказал Ликсутов. Он добавил, что поручение установить "транспортные" елки дал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Было принято решение, что такие елки будут устанавливаться возле театра каждый год", - сказал Ликсутов.

В рамках мероприятия Максим Ликсутов и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков подписали праздничные новогодние шары, а артисты театра повесили игрушку на самый верх елки. Дерево украшено гирляндами и игрушками с логотипом московского транспорта.

На прошлой неделе в Москве стартовали праздничные зимние гуляния. В частности, до 12 января 2020 года продлится главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Мероприятия фестиваля будут проходить на площадках в центре города, жилых районах и парках. Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес из 130 елок и 29 арт-объектов, в центре которого возвышается 20-метровая ель, украшенная 3 км гирлянд и 3,5 тыс. игрушек.

К предстоящему празднику украсили не только улицы города, фасады зданий , но и станции столичного метрополитена. На станциях Кольцевой линии московского метро - "Комсомольская" и "Проспект мира" - были установлены часы обратного отсчета времени до Нового года, а также запущены тематические новогодние поезда.