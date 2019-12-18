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Всероссийский открытый урок для школьников "Кто у руля?" пройдет в Москве 19 декабря

Спикерами открытого урока станут сотрудники "Камаза", они расскажут о новых профессиях, которые в будущем появятся в транспортной отрасли, и обсудят роботизацию транспортной промышленности

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Всероссийский открытый урок "Кто у руля?", организованный Министерством просвещения РФ совместно с порталом "Проектория", пройдет в Москве 19 декабря. Эксперты расскажут школьникам о новых профессиях, которые в перспективе появятся в транспортной отрасли, а также обсудят роботизацию транспортной промышленности и обеспечение безопасности транспорта с помощью современных технологий, сообщили ТАСС в пресс-службе портала.

"Посмотреть открытый урок в прямом эфире сможет любой желающий в группах "Проектории" в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на портале "Проектория" и через личные кабинеты образовательных организаций", - отметили в пресс-службе портала.

Кроме того, у школьников будет возможность пройти образовательный тест в социальных сетях и проголосовать в опросах по теме урока. Digital-партнером мероприятия выступает компания Mail.ru Group, уточнили в пресс-службе "Проектории".

Спикерами открытого урока "Кто у руля?" станут сотрудники "Камаза": заместитель генерального директора компании по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин, а также руководитель службы инновационных автомобилей "Инновационный центр Камаз", главный специалист-руководитель группы по разработке автономных автомобилей и автомобилей с ADAS Ильназ Юнусов. Модерировать урок будет теле-, радиоведущий Антон Комолов.

"В режиме телемоста на связь с основной площадкой мероприятия - Центром прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" - выйдут ребята из Белгорода, Набережных Челнов, Адыгеи и Орловской области. Видеосвязь с точками подключения обеспечит компания "Ростелеком", - отметили в "Проектории".

Всероссийские открытые уроки - регулярные онлайн-уроки по профессиональной навигации, которые проводятся при поддержке Министерства просвещения РФ. Мероприятия нацелены на знакомство учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики, отметили в "Проектории". "На данный момент открытые уроки набрали более 100 млн просмотров, на портале "Проектория" зарегистрировано более 30 тыс. личных кабинетов российских школ", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияАдыгеяОрловская областьТатарстанБелгородская область
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