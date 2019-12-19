Плюсовая температура сохранится в четверг в Москве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и порывистым ветром ожидается в Москве и Подмосковье 19 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 3 до 5 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля.

В Подмосковье в четверг от нуля до 5 градусов тепла, в ночные часы ожидаются небольшие заморозки до минус 3 градусов.

Скорость западного и северо-западного ветра составит 7-12 м/с, порывы могут достигать 25 м/с. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.