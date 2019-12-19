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Вильфанд сообщил, когда в Москве выпадет снег

Согласно расчетам синоптиков похолодание и снег могут прийти в столицу в последнюю неделю декабря

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Похолодание и снег могут прийти в столицу в последнюю неделю декабря, по самым предварительным расчетам. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд и посоветовал начать точить коньки и "навострить лыжи".

"По самым предварительным расчетам, все-таки в последнюю пятидневку [может быть] понижение температуры, а отсюда - и возможность выпадения снега. Но только возможность", - сообщил он.

Вильфанд пояснил, что его слова нельзя назвать прогнозом. В настоящее время технологии позволяют прогнозировать температуру с высокой точностью только на пять дней, а осадки - примерно на два-три дня. "Конечно, важна ясность, но она такая нерадостная: снега пока мы не видим до конца этой недели и первой половины следующей", - отметил он.

Однако, несмотря на теплую погоду и отсутствие снега Вильфанд советует начать точить коньки: "настоящая зима" обязательно придет. "У меня все время спрашивают, будет ли возможность покататься на коньках, лыжах. Пока погода теплая, у москвичей как раз есть время заточить коньки и навострить лыжи. Потом, когда похолодает, времени уже не будет", - посоветовал Вильфанд.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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