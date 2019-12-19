{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Московский зоопарк подготовил программу к Новому году

С 25 декабря по 8 января посетителей ждут лекции, мастер-классы и экскурсии
Описание
© Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Экскурсии и лекции, посвященные тому, как животные проводят зиму, пройдут в Московском зоопарке в преддверии Нового года и во время праздников - с 25 декабря по 8 января. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

Как рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, гости узнают, каким образом переносят холода обитатели зоопарка и их сородичи в дикой природе. Отмечается, что дети смогут посетить тематические новогодние зооелки.

В праздники зоопарк будет работать ежедневно. 31 декабря посетить его можно будет с 09:00 до 15:00, а с 1 по 8 января он будет открыт с 09:00 до 17:00. В частности, с 3 по 8 января будет проходить экскурсия "Даже страус и енот отмечают Новый год", на которой участники побывают на старой и новой территории зоосада и смогут посмотреть на белых медведей, полярных волков, росомах, песцов, северных морских котиков, балтийских тюленей, рысей, дальневосточного леопарда и других зверей.

"Лишь некоторые наши обитатели уходят в спячку, среди них бурые медведи, еноты и енотовидные собаки, тушканчики, - отметила Акулова. - Другие же наоборот, ждут зиму и в морозную погоду не упустят случая поиграть на свежем воздухе".

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Более 175 тыс. человек посетили павильон МЦД в Москве за время его работы
В нем провели свыше 700 экскурсий и 77 мероприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС