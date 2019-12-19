Московский зоопарк подготовил программу к Новому году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Экскурсии и лекции, посвященные тому, как животные проводят зиму, пройдут в Московском зоопарке в преддверии Нового года и во время праздников - с 25 декабря по 8 января. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

Как рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, гости узнают, каким образом переносят холода обитатели зоопарка и их сородичи в дикой природе. Отмечается, что дети смогут посетить тематические новогодние зооелки.

В праздники зоопарк будет работать ежедневно. 31 декабря посетить его можно будет с 09:00 до 15:00, а с 1 по 8 января он будет открыт с 09:00 до 17:00. В частности, с 3 по 8 января будет проходить экскурсия "Даже страус и енот отмечают Новый год", на которой участники побывают на старой и новой территории зоосада и смогут посмотреть на белых медведей, полярных волков, росомах, песцов, северных морских котиков, балтийских тюленей, рысей, дальневосточного леопарда и других зверей.

"Лишь некоторые наши обитатели уходят в спячку, среди них бурые медведи, еноты и енотовидные собаки, тушканчики, - отметила Акулова. - Другие же наоборот, ждут зиму и в морозную погоду не упустят случая поиграть на свежем воздухе".