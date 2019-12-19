В Москве пенсионерка перевела телефонным мошенника почти 3 млн рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Телефонные мошенники обманом заставили пожилую жительницу Москвы перевести им на счет 2,9 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от гражданки 1950 года рождения, которая пояснила, что ей от неизвестного поступил звонок, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее банковский счет была совершена хакерская атака, и сняты все деньги. Гражданка положила трубку, но через некоторое время перезвонил тот же человек, сказав, что необходимо вернуть ее деньги и сообщил счет. Гражданка перевела на указанный им счет 2,87 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Женщина узнала, что наткнулась на мошенников только через несколько дней, когда пришла в отделение банка. Полиция проводит доследственную проверку.