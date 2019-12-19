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В Москве из-за угрозы взрыва проверяют более 10 детских садов

Людей эвакуировали из зданий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 10 детских садов проверяются в Москве после поступивших сообщений с угрозами взрыва, проведена эвакуация людей. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в более десяти детских садов Москвы, в настоящее время в целях безопасности люди эвакуированы. На месте работают сотрудники оперативных служб", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг в пресс-службе Московского городского суда сообщили, что семь районных судов Москвы проверяют после сообщений об угрозе взрыва. Также же анонимные сообщения поступили в 10 школ, куда были направлены сотрудники оперативных служб. Кроме того, полицейские и кинологи проверяют аэропорты Шереметьево и Домодедово после анонимных сообщений с угрозами взрывов.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. Неизвестные сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в судах, школах, больницах, аэропортах и вокзалах. За три недели были проверены из-за анонимных сообщений более 5 тыс. объектов, эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

Теги
Россия
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В Москве 10 школ проверяют из-за сообщений об угрозе взрыва
Из зданий эвакуировали учителей и школьников
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