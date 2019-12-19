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В Москве полицейские проводят проверку по факту огнестрельного ранения мужчины

Нападение произошло в Марьине

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Неизвестные ранили мужчину из огнестрельного оружия в московском районе Марьино и скрылись. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные ранили мужчину в ногу из огнестрельного оружия и скрылись в неизвестном направлении. В настоящее время ведется их розыск", - сказал собеседник агентства, уточнив, что нападение произошло в Марьине.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что мужчина с телесными повреждениями дошел до расположенного рядом фитнес-клуба. "В полицию поступило сообщение о том, что в один из фитнес-клубов зашел мужчина с телесными повреждениями, который сообщил, что его ранили. На место происшествия приехала скорая помощь, в настоящее время мужчина госпитализирован. По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.

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