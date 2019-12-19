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Два крупных производственных комплекса появятся в московских районах Отрадное и Люблино

Начальная цена земельных участков составит 9,9 млн рублей и 8,6 млн рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Два крупных производственных комплекса появятся на северо-востоке Москвы в районе Отрадное и на юго-востоке столицы в районе Люблино. Решение о выделении в аренду земельных участков под эти цели было принято в четверг на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

"В январе следующего года на открытые торги будет выставлено два земельных участка в Отрадном и Люблине, функциональное назначение которых позволит предпринимателям разместить на них крупные промышленные объекты общей строительной площадью 20 тысяч квадратных метров", - цитирует пресс-служба столичного департамента городского имущества главу департамента Максима Гамана.

Он уточнил, что начальная цена земельных участков составит 9,9 млн рублей и 8,6 млн рублей.

После того, как объекты будут построены и введены в эксплуатацию, инвесторы смогут приобрести участки в собственность или заключить договоры аренды на 49 лет.

В пресс-службе уточнили, что всего в этом году на торгах реализовано три участка под строительство производственных комплексов, на которых будут построены объекты общей площадью от 2,3 до 32 тыс. кв.м.

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Россия
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