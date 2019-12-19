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В предмет охраны гостиницы "Националь" в Москве вошли оформление фасадов и декор интерьера

Здание было принято под госохрану в 1960 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты определили элементы, которые формируют уникальный облик московского памятника архитектуры - гостиницы "Националь" на Моховой улице. Предмет охраны утвержден Мосгорнаследием, в него вошли оформление фасадов, декор интерьера, некоторые номера и многое другое, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Зданию немногим более 100 лет, однако чего здесь только не было: и первоклассный дореволюционный отель с ресторанами и магазинами, и Дом Советов, и общежитие, и квартиры для чиновников. На фоне этих событий в первые годы после революции интерьеры, декор и мебелировка были утрачены. В 1960 году здание было принято под госохрану, а в середине 1990-х прошла масштабная реставрация, в ходе которой было выявлено множество оригинальных деталей декора и отделки - благодаря этим открытиям удалось разработать подробный перечень всех особенностей памятника, которые легли в основу предмета охраны "Националя", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Уточняется, что все сохранившиеся, а также отреставрированные исторические элементы как конструктива, так и декора, вошли в предмет охраны памятника. Это касается и градостроительных характеристик здания, и архитектурно-художественного оформления фасадов на 1903 год. Также теперь под охраной, в частности, майоликовое панно с индустриальным сюжетом 1930-х годов на угловой части здания, ажурные створки ворот проездных арок, гранитный накладной декор в оформлении парадного подъезда, лестницы и межуровневые ступени 1903 года. В плане интерьеров в предмет охраны вошли вестибюль парадного входа, лифтовые холлы и лестничные клетки парадной лестницы; лепной декор с цветочными мотивами на стенах и потолках, отдельные исторические гостиничные номера и многое другое.

Кроме того, отмечается, что отдельным приложением к предмету охраны идет опись предметов антиквариата в интерьерах гостиницы, которые находятся на государственном учете и в ведении собственника здания.

История здания на Моховой

Гостиницу построили по проекту архитектора А. В. Иванова в 1901-1903 годах. Изначально она называлась "Национальная". На фасадах было много лепнины с элементами стиля модерн. Не менее пышно были отделаны и обставлены 160 номеров.

После открытия гостиница сразу обрела небывалую популярность и стала одной из лучших в Москве. Здесь останавливались богатые купцы, крупные промышленники, иностранные дипломаты, в разное время бывали Федор Шаляпин, Николай Римский-Корсаков и Иван Бунин. После возвращения столицы из Петрограда в Москву в номерах поселились члены советского правительства. Здесь жили Феликс Дзержинский, Яков Свердлов, Лев Троцкий, Иосиф Сталин, Александра Коллонтай, Владимир Ленин и Надежда Крупская.

Сейчас "Националь" является объектом культурного наследия федерального значения. Первая реставрация здания была предпринята в начале 1930-х годов.

Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, Мосгорнаследие проводит плановую работу по определению предметов охраны различных объектов культурного наследия. Это обусловлено тем, что ранее, при внесении здания в реестр памятников, составлять предмет охраны было не обязательно. Теперь же каждый объект должен обладать официальным предметом охраны. На основе предмета охраны разрабатывается проект реставрации объекта культурного наследия.

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Россия
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