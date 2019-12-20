Новогоднее украшение улиц Москвы посвящено теме космоса

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новогоднее убранство Москвы посвятят в этом году теме космоса: для украшения площадок использовали более 130 км светодиодных гирлянд, 100 км бус, 150 тыс. игрушек и декоративных элементов, а на улицах и площадях появится около 100 "космических" инсталляций, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"С 31 декабря по 5 января на Тверской, Моховой и Охотном Ряду будут проходить народные гулянья в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". На шесть дней три улицы станут пешеходными. Оформление и культурную программу посвятят теме космоса. К Новому году площадки украсят около 100 арт-объектов", - сообщается на сайте.

Украшение на центральных улицах посвятят разным этапам освоения космоса. На Тверской улице установят четыре семиметровые ели, которые украсят разноцветными фигурками космонавтов, ракет, дирижаблей и воздухоплавательных шаров. У Козицкого переулка установят пятиметровые башни-ракеты из металлических прутьев, где можно будет рассмотреть, как движутся различные шестеренки, маятники и другие детали устройств. У Тверской площади заработает аттракцион-карусель "Космический полет".

Рядом со Столешниковом переулком разместят 3D-инсталляцию "Ракета с Белкой и Стрелкой" - четырехместный космический корабль, внутри которого сидят знаменитые четвероногие космические путешественники. Напротив Камергерского переулка будет работать площадка, где детей станут катать на сноубордах и тюбингах.

"Путешествуя по праздничным улицам города, посетители фестиваля узнают, какое расстояние отделяет их от разных планет. В этом помогут 12 светящихся навигационных столбов. Указатели на них подскажут, в скольких километрах от Земли находятся Марс, Сатурн и другие небесные тела", - отмечается на сайте.

Во время новогодних гуляний на всех площадках гостей ждут музыкальные выступления, спектакли и различные шоу-программы. На Тверской площади, Никольской улице, Кузнецком Мосту, Рождественке, в Камергерском и Столешникове переулках, на площади Юности в Зеленограде и на фестивальных площадках в парках можно полюбоваться "звездным небом" из нитей гирлянд.