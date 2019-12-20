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"Киевская площадь" выбрала отельера из Франции для проектов на Новом Арбате и у "Зарядья"

Открытие апартаментов рядом с парком "Зарядье" запланировано на 2023 год

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Киевская площадь" намерена привлечь французскую отельную компанию AccorHotels для управления апартаментами на улице Варварка рядом с парком "Зарядье" и гостиницей в доме-"книжке" на Новом Арбате, сообщил в пятницу журналистам председатель совета директоров компании Год Нисанов.

"Для управления гостиницей на ул. Новый Арбат мы выбрали компанию AccorHotels, в данный момент ведем переговоры. Она же будет управлять проектом рядом с парком "Зарядье", открытие которого запланировано на 2023 год", - сказал он.

Компания купила одно из четырех исторических зданий на Новом Арбате у правительства Москвы в 2016 году. Сумма сделки не разглашалась, однако в том же году председатель совета директоров Capital Group Павел Те приобрел соседнее здание за 2,4 млрд рублей.

Проект отеля на Варварке, примыкающий к Китайгородской стене, компания приобрела в 2016 году в партнерстве с компанией бизнесмена Артема Дюмина, которому принадлежит 13% долей в ООО "МФК "Варварка", сообщал Forbes. В сентябре 2017 года Нисанов рассказал в интервью изданию, что в комплексе будет 148 номеров и 56 апартаментов. Проект реализуется с сохранением исторического облика фасадов. В "Зарядье" компания управляет гастрономическим центром "Зарядье" и панорамным ретро-рестораном "Восход".

Ранее российская компания развивала свое гостиничное направление бизнеса в партнерстве с Radisson Hotels & Resorts (до 2018 года - Carlson Rezidor Hotel), которая управляет гостиницами "Славянская" и "Украина" в Москве.

Об участниках переговоров

Компания AccorHotels основана в 1967 году во Франции и является одним из крупнейших мировых игроков в сфере гостеприимства. Ее чистая прибыль по итогам 2018 года составила 3,61 млрд евро. В совет директоров компании входит экс-президент Франции Николя Саркози.

ГК "Киевская площадь" - один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России, компания развивает проекты ТРЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити", гастрономический квартал "Депо Лесная", транспортно-пересадочный узел "Нагатинская", реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский".

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