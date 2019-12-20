Школы фигурного катания открылись в парках Москвы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Школы фигурного катания для детей и взрослых открылись в 13 парках Москвы, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Парки, безусловно, входят в число самых популярных мест отдыха зимой. Каждый готовит свою программу, старается порадовать и удивить гостей. Во многих заливаются катки, появляются ледовые и тюбинговые горки. В этом сезоне 13 парков приглашают москвичей на мастер-классы по фигурному катанию", - заявила порталу заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Уточняется, что коньки можно взять свои или арендовать в пункте проката.

Школы фигурного катания будут работать бесплатно в Измайловском, Гончаровском парках, парке 50-летия Октября, саду им. Баумана, парке "Фили". В Таганском, Бабушкинском, Воронцовском парках и сквере по Олонецкому проезду проведут как платные, так и бесплатные занятия. В парке "Митино", "Красная Пресня", "Сокольники"и в саду "Эрмитаж" мастер-классы пройдут за дополнительную плату.

Зимний сезон открылся в парках Москвы 22 ноября. Будут работать 38 катков, 39 горок и 62 лыжные трассы. В зонах отдыха зимой состоятся различные развлекательные мероприятия.