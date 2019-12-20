Школу на 1,1 тыс. учеников ввели в эксплуатацию в Коммунарке

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новая школа будет введена в эксплуатацию в столичной Коммунарке, в ней смогут одновременно заниматься 1,1 тыс. детей и подростков, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест в поселке Коммунарка. Объект возведен на ул. Бачуринская, д. 5 (НАО, Сосенское) в составе ЖК "Новая звезда". Четырехэтажное здание возвел инвестор и передаст городу, в нем смогут обучаться юные новоселы ЖК "Новая звезда", а также жители Коммунарки, близлежащих деревень и поселков Сосенского поселения. Таким образом, существующий в поселении дефицит школьных мест сократится", - сказал руководитель комитета Олег Антосенко, чьи слова цитирует пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, этот образовательный проект ориентирован на европейские прототипы школ будущего: оформлены комфортные классы, созданы лаборатории, оборудованы современные залы. Также в школе есть зал для театрального творчества, студия живописи и хореографии. Кроме того, предусмотрены артистические помещения и трансформируемое сценическое пространство для проведения спектаклей. На школьной территории проведено комплексное благоустройство с удобными пешеходными связями с прилегающей застройкой, сформирована система площадок для уроков на открытом воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта. Также созданы условия для беспрепятственного передвижения маломобильных учащихся к площадкам.