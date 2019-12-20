{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Школу на 1,1 тыс. учеников ввели в эксплуатацию в Коммунарке

Учебное заведение построено в составе ЖК "Новая звезда"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новая школа будет введена в эксплуатацию в столичной Коммунарке, в ней смогут одновременно заниматься 1,1 тыс. детей и подростков, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест в поселке Коммунарка. Объект возведен на ул. Бачуринская, д. 5 (НАО, Сосенское) в составе ЖК "Новая звезда". Четырехэтажное здание возвел инвестор и передаст городу, в нем смогут обучаться юные новоселы ЖК "Новая звезда", а также жители Коммунарки, близлежащих деревень и поселков Сосенского поселения. Таким образом, существующий в поселении дефицит школьных мест сократится", - сказал руководитель комитета Олег Антосенко, чьи слова цитирует пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, этот образовательный проект ориентирован на европейские прототипы школ будущего: оформлены комфортные классы, созданы лаборатории, оборудованы современные залы. Также в школе есть зал для театрального творчества, студия живописи и хореографии. Кроме того, предусмотрены артистические помещения и трансформируемое сценическое пространство для проведения спектаклей. На школьной территории проведено комплексное благоустройство с удобными пешеходными связями с прилегающей застройкой, сформирована система площадок для уроков на открытом воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта. Также созданы условия для беспрепятственного передвижения маломобильных учащихся к площадкам.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Инцидент произошел на Братиславской улице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС