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Москвичи выберут темы для "Суббот будущего" на 2020 год на портале мэра Москвы

Всего в рамках проекта провели около 24 тыс. мероприятий

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Горожане, участники проекта "Активный гражданин", выберут темы мастер-классов и тренингов для проекта "Субботы будущего" на 2020 год, сообщается в пятницу на портале правительства Москвы.

"Субботы будущего" - это одно из направлений городского образовательного проекта "Субботы московского школьника", который помогает учащимся с пользой проводить выходные. Все занятия бесплатные, попасть на них можно по предварительной регистрации на сайте "Школа большого города".

"На портале мэра и правительства Москвы участники "Активного гражданина" выберут темы проекта "Субботы будущего" на 2020 год. Проголосовать можно за один или несколько вариантов, а также предложить свои. Среди предложенных тем - "Финансы и экономика", "Современное образование", "Цифровые технологии", "Медицина" и другие", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, на "Субботах будущего" в Московском центре качества образования спикеры и слушатели обсуждают научно-познавательные и документальные темы, говорят об актуальных технологических трендах и популярных проектах. Если в 2013 году таких образовательных площадок была 71, то сегодня их уже более 420. За это время состоялось около 24 тыс. мероприятий: мастер-классов, лекций, экскурсий, спортивных тренировок, деловых игр, квестов, встреч с известными учеными, актерами, путешественниками. Их посетили свыше 1 млн школьников и студентов колледжей.

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