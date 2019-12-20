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Полиция задержала молодых людей с пистолетами, угрожавших охраннику кафе в Москве

Инцидент произошел на улице Сергия Радонежского

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту хулиганства молодых людей, которые в ресторане в Москве угрожали охраннику пистолетом и распылили в него газовый баллончик. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Группа молодых людей шумно себя вела, находясь в ресторане на улице Сергия Радонежского, дом 31, поэтому охранник сделал им замечание и попросил выйти из помещения. На выходе один из них достал пистолет неустановленного типа, направил его в сторону мужчины, а другой распылил газовый баллончик в его сторону", - рассказали в главке.

В пресс-службе отметили, что в связи с инцидентом были вызваны сотрудники полиции, которые доставили всех в отдел полиции для разбирательства. "В ходе проверки изъято два газовых пистолета с патронами и два газовых баллона. По данному факту проводится проверка", - добавили в столичной полиции.

Как следует из открытых источников, по адресу, где произошел инцидент, находится McDonald's.

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