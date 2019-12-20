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Вильфанд: уходящий год может побить все рекорды по теплу в Москве

По его словам, 11 месяцев текущего года уже стали самыми теплыми в истории столицы
И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд Максим Григорьев/ТАСС
Описание
И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Уходящий год имеет очень высокие шансы стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Москве, сообщил в пятницу ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Постоянные метеорологические наблюдения ведутся в России с 1879 года. "Среднегодовая температура в Москве наверняка станет одной из самых высоких. С большой вероятностью [этот год] на первое место выйдет", - сказал он.

Вильфанд отметил, что 11 месяцев текущего года уже стали самыми теплыми в истории столицы. "Вообще в России этот год будет один из самых теплых", - добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что 2019 год может стать самым жарким в Северном полушарии за всю историю метеонаблюдений.

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