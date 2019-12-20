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Косметологическую клинику оштрафовали в Москве за инъекции нелегальными препаратами

Клинику оштрафовали на 1 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области после проверки оштрафовал на 1 млн рублей косметологическую клинику в Даевом переулке за инъекции незарегистрированными препаратами, которые могут нанести вред жизни и здоровью пациентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Осенью 2019 года Росздравнадзор проверил косметологическую клинику ООО "Баори" в Даевом переулке.

"По итогам проверки установлено, что в ходе проведения косметологических процедур сотрудники клиники использовали незарегистрированные препараты, которые могут нанести серьезный ущерб жизни и здоровью пациентов - от аллергических реакций до паралича и некроза тканей. В конце ноября Арбитражным судом Москвы вынесено решение о привлечении клиники к административной ответственности на основании части 1 статьи 6.33 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Все материалы отправили в Главное следственное управление СК России по Москве.

Росздравнадзор напоминает, что при посещении косметологических клиник следует интересоваться у врача, какие препараты используются при инъекциях.

"Обратите внимание на упаковку: если на ней ничего не написано на русском языке, это является признаком того, что препарат не зарегистрирован на территории РФ и находится в гражданском обороте незаконно. <...> Также информацию о регистрации препарата можно посмотреть в Государственном реестре лекарственных средств. Если препарат на территории РФ не зарегистрирован, то применять его нельзя - он не протестирован на предмет качества, безопасности и эффективности и может быть опасен для здоровья", - приводятся в сообщении слова помощника руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елены Баландиной.

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