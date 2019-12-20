Около 300 елочных базаров открывается в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 300 точек продажи новогодних елей откроется в пятницу во всех округах столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте "ВКонтакте".

"Сегодня в Москве открываются елочные базары. 284 точки во всех округах, в том числе в магазинах", - написал он.

Мэр посоветовал жителям, выбирая место покупки ели, проверить, что базар официальный, так как в официальных местах продажи представлены только деревья, выращенные в питомниках. Кроме того, Собянин рекомендовал после праздников сдать деревья в специальные пункты приема. "Мы проводим акцию "Елочный круговорот". Деревья будут переработаны в щепу, которой можно посыпать вольеры для животных", - пояснил он.

Как сообщил в пятницу журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, цены на новогодние деревья сопоставимы с прошлым годом, отечественная ель стоит порядка 700 рублей за метр, импортная - порядка 2,5 тыс. рублей за метр. Елочные базары расположены практически во всех округах и районах Москвы, также реализацию живых новогодних деревьев реализует ряд сетевых магазинов.

"На всех елочных базарах можно приобрести широкий ассортимент как елей отечественных, так и зарубежных: сосну, лапник, чтобы создать дома праздничную уютную атмосферу. Елок привезли в достаточном количестве, как из соседних регионов, - Пермь, Ульяновск, Саратов; а также зарубежные деревья из Дании <...> В среднем, один елочный базар за 10 дней до Нового года реализует от 150 до 300 елей, бывает, остаются, "лишние" деревья, которые почти даром можно забрать 31 декабря вечером. Многие ели, которые остаются, передаются потом на переработку", - сказал Немерюк.

Он добавил, что официальные места для торговли на городских площадках были разыграны на аукционах, от двух до 10-15 предпринимателей претендовали на каждое место. Цена лота варьировалась от 15 до 90 тыс. рублей в зависимости от места расположения. По его словам, несанкционированная реализация елей пресекается сотрудниками полиции, департамента торговли и услуг Москвы, Росприроднадзора; штрафы на юридических за нарушения составляют до 500 тыс. рублей. Елочные базары работают с 8:00-9:00 до 20:00-21:00, резюмировал Немерюк.

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