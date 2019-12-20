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Собянин: уникальные технологии на подстанции "Мневники" повысят качество энергоснабжения

Также технологию планируют распространить на "Горьковскую", "Мещанскую", "Магистральную" и "Красносельскую" подстанции

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу принял участие в запуске в промышленную эксплуатацию нового оборудования Объединенной энергетической компании (ОЭК) на подстанции 220 кВ "Мневники", аналогов которому нет в мире.

Уникальный пилотный проект по внедрению в московскую энергосистему высокотемпературного сверхпроводникового токоограничивающего устройства ОЭК реализовала в 2016-2019 годы. Это инновационное оборудование не имеет аналогов в России и за рубежом в классе напряжения 220 кВ. Для пилота была выбрана подстанция "Мневники". ОЭК планирует установить еще восемь устройств на подстанциях 220 кВ "Горьковская", "Мещанская", "Магистральная" и "Красносельская".

"В Мневниках создана уникальная технология, аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом. Это сверхпроводниковые технологии, которые повышают качество и надежность обеспечения электроэнергией, - сказал Собянин во время запуска и поздравил работников отрасли с профессиональным Днем энергетика, который отмечается 22 декабря. - Спасибо за надежную, профессиональную и стабильную работу".

По данным пресс-службы мэрии Москвы, устройство снижает величину тока короткого замыкания в пять - десять раз, тем самым значительно уменьшая требования к динамической стойкости оборудования в аварийных режимах и позволяя обходиться без замены существующих выключателей. Его разработчиком выступила компания "Инжэнергопроект". Среди производителей оборудования - российская компания "Суперокс", подмосковный завод "Изолятор", южнокорейская Cryogenic & Vacuum Engineering и японская Taiyo Nippon Sanso.

Основой устройства является сверхпроводниковая лента, которая способна сохранять свои свойства при температуре переохлажденного жидкого азота. При коротких замыканиях оно практически мгновенно переходит в режим токоограничения, сопротивление резко возрастает, что приводит к значительному снижению уровня тока короткого замыкания. После ликвидации короткого замыкания устройство в течение 30 секунд возвращается в режим сверхпроводника с нулевым сопротивлением.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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