Монтаж новогодних украшений на центральных улицах Москвы начнется 28 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Центральные улицы Москвы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в этом году украсят тематические инсталляции, посвященные космосу. Монтаж всех объектов начнется ночью 28 декабря, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Монтаж всех объектов запланирован на 28 декабря, для этого будут перекрыты центральные улицы. На протяжении суток специалисты установят все необходимое, и уже 31 декабря гости и жители столицы смогут посетить наши площадки", - пояснили в пресс-службе.

Все тематические объекты производятся на одной из фабрик в Подмосковье. Для печати каждого экспоната специалисты используют самые большие в мире 3D-принтеры. "Этих принтеров больше нет ни на одной фабрике в Москве и Подмосковье. На печать одного объекта высотой в человеческий рост необходимо порядка шести часов", - рассказал ТАСС ведущий специалист по 3D-печати Сергей Гордеев.

Создание конструкций

Создание арт-объекта вне зависимости от его размера - это достаточно кропотливый процесс. Сначала специалисты-модельеры создают картинку на компьютерах. "Второй этап - это печать объекта на 3D-принтере. Мы используем фотополимерный гель, который в дальнейшем становится достаточно прочным. Благодаря уникальным технологиям печать проходит в короткие сроки. После <...> объект отправляется в мастерскую", - рассказала ТАСС ведущий специалист по 3D-печати Эльмира Гафурова.

В мастерской арт-объекты приобретают цвет - покраска происходит в несколько этапов. "Мелкие детали - глаза, брови - отдельно прорисовывают наши художники. Работа всех цехов не прекращается даже ночью. Все сотрудники работают в несколько смен, ведь это очень важный проект. Всего мы привлекли более 50 специалистов разного профиля", - пояснила Гафурова.

Заключительный этап производства - сушка деталей. Например, снеговик высотой два метра сушится около семи часов.

"Уже сейчас у нас практически все готово. Можно сказать, что мы перешли на завершающий этап. Как только будут готовы объекты, мы их упакуем и отправим в Москву", - рассказал Сергей Гордеев.

Эксплуатация объектов

Жители и гости столицы смогут увидеть тематические новогодние объекты до 5 января. На центральных улицах Москвы можно будет увидеть космическую ракету, ее высота составит 5 м, космонавтов и многое другое.

"Помимо отдельных объектов, у нас будут и масштабные композиции. Самая большая занимает 7,5 м, на ней можно будет увидеть огромную гору, кратеры, а также лодку с космонавтами", - пояснил Гордеев.

Как только празднование Нового года закончится, все тематические объекты отправятся на городские склады. По словам специалистов, их будут использовать и в другие праздники. "Все объекты могут служить достаточно долго. Для того, чтобы ничего не сломалось, мы устанавливаем специальную металлическую конструкцию", - пояснила Гафурова.

В этом году новогодние торжества в самом центре Москвы продлятся вдвое дольше обычного: праздник на Тверской и близлежащих улицах будет идти с 31 декабря по 5 января. Целых шесть дней москвичи и гости столицы будут праздновать Новый год: можно будет посмотреть зрелищные театральные, цирковые и спортивные шоу, послушать концерты любимых исполнителей, поучаствовать в тренировках и творческих мастер-классах и, конечно же, пофотографироваться на фоне необычных арт-объектов.