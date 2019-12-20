{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Сотрудники оперативных служб сняли мужчину с опоры Крымского моста в Москве

Его везут в отдел полиции

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб сняли с опоры Крымского моста в Москве мужчину, его доставят в отдел полиции. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Мужчина снят с опоры Крымского моста, его везут для беседы в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее мужчина забрался на одну из опор Крымского моста. "Поступила информация о том, что мужчина забрался на одну из опор Крымского моста. Сотрудники оперативных служб прибыли на место, устанавливают лестницы для того, чтобы спустить его на землю", - сказал собеседник агентства.

Также источник сообщал, что из-за инцидента ограничено движение по внешней стороне Садового кольца.

В новость были внесены изменения (14:40 время мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве пятый раз за неделю "заминированы" аэропорты Домодедово и Шереметьево
Эвакуация на время проверки не проводится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС