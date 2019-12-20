Сотрудники оперативных служб сняли мужчину с опоры Крымского моста в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб сняли с опоры Крымского моста в Москве мужчину, его доставят в отдел полиции. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Мужчина снят с опоры Крымского моста, его везут для беседы в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее мужчина забрался на одну из опор Крымского моста. "Поступила информация о том, что мужчина забрался на одну из опор Крымского моста. Сотрудники оперативных служб прибыли на место, устанавливают лестницы для того, чтобы спустить его на землю", - сказал собеседник агентства.

Также источник сообщал, что из-за инцидента ограничено движение по внешней стороне Садового кольца.

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