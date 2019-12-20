{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московский метрополитен планирует закупить 15 хозяйственных поездов на 228,8 млн рублей

Всего в составе столичного метрополитена 145 таких поездов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московский метрополитен в ближайшее время объявит закупку 15 мотовозов - хозяйственных поездов, которые используются в ночное время для перевозки грузов, рабочих и восстановительных бригад по путям метрополитена. Начальная цена контракта составляет почти 229 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Закупка будет опубликована в этом году, начальная цена текущего контракта - 228,8 млн рублей. Поставка должна быть осуществлена в течение 300 календарных дней с момента заключения контракта", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, победителю аукциона предстоит поставить заказчику 15 мотовозов. "Ранее заказчик уже проводил подобные закупки, конкуренция на них составляла два-три участника на лот", - сообщил Дегтев.

В пресс-службе уточнили, что всего подвижной состав Московского метрополитена насчитывает 145 мотовозов.

"Новые мотовозы необходимы для пополнения парка подвижного состава моторно-рельсового транспорта ГУП "Московский метрополитен", что позволит увеличить количество выполняемых в ночное время заявок на хозяйственные работы", - поясняется в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве пятый раз за неделю "заминированы" аэропорты Домодедово и Шереметьево
Эвакуация на время проверки не проводится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС