Московский метрополитен планирует закупить 15 хозяйственных поездов на 228,8 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московский метрополитен в ближайшее время объявит закупку 15 мотовозов - хозяйственных поездов, которые используются в ночное время для перевозки грузов, рабочих и восстановительных бригад по путям метрополитена. Начальная цена контракта составляет почти 229 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Закупка будет опубликована в этом году, начальная цена текущего контракта - 228,8 млн рублей. Поставка должна быть осуществлена в течение 300 календарных дней с момента заключения контракта", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, победителю аукциона предстоит поставить заказчику 15 мотовозов. "Ранее заказчик уже проводил подобные закупки, конкуренция на них составляла два-три участника на лот", - сообщил Дегтев.

В пресс-службе уточнили, что всего подвижной состав Московского метрополитена насчитывает 145 мотовозов.

"Новые мотовозы необходимы для пополнения парка подвижного состава моторно-рельсового транспорта ГУП "Московский метрополитен", что позволит увеличить количество выполняемых в ночное время заявок на хозяйственные работы", - поясняется в сообщении.