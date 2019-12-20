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В метро Москвы заработала новогодняя почта

Пассажиры смогут отправить открытку родственникам или письмо Деду Морозу на стойках "Живое общение"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московский метрополитен и Почта России запустили сервис по отправке открыток в преддверии новогодних праздников на 18 станциях столичной подземки и Московского центрального кольца (МЦК). Отправить открытку родственникам или письмо Деду Морозу можно на стойках "Живое общение", сообщила в пятницу ТАСС замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Уже третий год подряд мы запускаем новогоднюю почту, чтобы наши пассажиры могли порадовать своих родных и близких. Один почтовый ящик предназначен для поздравительных открыток родственникам, второй - для писем Деду Морозу", - сказала Темникова.

Почтовые ящики установлены на информационных стойках "Живое общение" - всего 36 ящиков. Пассажиры могут взять новогоднюю открытку и отправить родственникам. Чтобы письмо дошло до адресата, на послании необходимо указать точный адрес и индекс получателя. Сервис действует на территории Москвы, открытки можно отправить до 8 января включительно.

Кроме того, юные пассажиры могут прямо из метро отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Для этого на всех стойках "Живое общение" установлены отдельные почтовые ящики. Письмо Деду Морозу можно отправить до 31 декабря включительно.

Открытки и письма можно отправить с 08:00 до 20:00 на станциях "Площадь революции", "Арбатская", "Киевская" Арбатско-Покровской линии; "Александровский сад" Филевской линии; "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры" Кольцевой линии; "Павелецкая" Замоскворецкой линии; "Китай-город" Калужско-Рижской линии; "Пушкинская" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии; "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии; "Саларьево" Сокольнической линии. А также на станциях Лужники, Деловой центр, Кутузовская и Шелепиха Московского центрального кольца.

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