Двухлетняя самка северного оленя поселилась на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Двухлетняя самка северного оленя по кличке Сказка поселилась на "Городской ферме" на ВДНХ в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе выставочного центра.

"21 и 22 декабря на "Городской ферме" пройдет специальная программа "Знакомство со Сказкой", посвященная новому жителю. Впервые у гостей ВДНХ будет возможность увидеть олениху, которую назвали Сказкой.

Такое имя животному дали на "Ферме", так как оно появилось здесь в преддверии новогодних праздников", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что новая обитательница выставки относится к породе домашних северных оленей, средняя продолжительность жизни которых составляет 25-28 лет. Она приехала из Ярославля и стала на "Городской ферме" первым представителем семейства оленевых. Сейчас рост животного составляет около 60 см, а длина - 150 см, но оно еще может сильно вырасти: как правило северные олени могут достигать в высоте 140 см, а в длине - 220 см. Он отметил, что самок северных оленей есть рога: длинные, тонкие, чуть изогнутые.

В пресс-службе ВДНХ добавили, что домашние олени почти не боятся людей и относятся к ним с любопытством. Помимо знакомства с новым обитателем, в выходные на "Городской ферме" посетители смогут принять участие в тематической программе, в частности, в мастер-классе, на котором можно смастерить игрушку из дерева в форме этого оленя. Также под присмотром фермера-садовода гости попрактикуются в высадке зерновых культур, часть из которых в дальнейшем пойдет на корм Сказке, для желающих пройдет лекция об особенностях жизни северных оленей.