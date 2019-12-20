В Москве школьник госпитализирован с отравлением после употребления снюса

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Ученик одной из столичных школ попал в больницу с диагнозом "отравление", которое возникло в результате употребления бездымного табака - снюса. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"17 декабря в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 15-летний школьник с отравлением, которое наступило в результате употребления табачного изделия, по предварительным данным, снюса", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время по данному факту, как отметил источник, проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Снюс - вид бездымного табака, который с 2015 года запрещен в России. Несмотря на запрет, в последнее время среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Ранее начальник управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Московской области Роберт Адамян предложил ввести уголовную ответственность за продажу снюса, снаффа и насвая (виды некурительного табака).