В Москве пятый раз за неделю "заминированы" аэропорты Домодедово и Шереметьево

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Столичный аэропорты Домодедово и Шереметьево снова проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, аэропорты "минируют" каждый день с начала недели.

"Поступили звонки об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и о минировании аэропорта и самолетов в Шереметьево. Здания и территории аэропортов проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация на время проверки не проводится.

Ранее в пятницу были "заминированы" более 20 школ и 11 судов.

В последние три недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях эта информация оказывалась ложной.